Bruselj in London v intenzivne pogovore o odnosih po brexitu

Bruselj, 29. junija - EU in Združeno kraljestvo sta danes v Bruslju začela intenzivne pogovore o sporazumu o prihodnjih odnosih, ki naj bi do konca avgusta zagotovili znaten napredek. EU bo te pogovore čim bolje izkoristila ter ostaja mirna in enotna glede svojih načel in vrednot, je po Twitterju sporočil glavni pogajalec unije Michel Barnier.