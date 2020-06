Piranski nadzorni odbor z več predlogi za izboljšanje preglednosti občinskih poslov

Piran, 29. junija - Piranski občinski svet se je na današnji redni seji seznanil s poročilom občinskega nadzornega odbora za čas od junija 2018 do novembra 2019. V njem nadzorni odbor predlaga izvedbo notranjega nadzora in vrsto drugih ukrepov za izboljšanje preglednosti poslov med občino in gospodarskimi subjekti.