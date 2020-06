Delovna skupina za lokalno samoupravo za finančno in birokratsko razbremenitev občin

Ljubljana, 29. junija - Na pobudo ministra za javno upravo Boštjana Koritnika se je danes sestala delovna skupina za lokalno samoupravo. Tako minister kot predstavniki županov so ob tem poudarili pomen dialoga. Danes so se med drugim posvetili zakonu o finančni razbremenitvi občin in napovedali tudi druge ukrepe za finančno in birokratsko razbremenitev občin.