Na stotine delavcev nemškega Amazona stavka

Frankfurt, 29. junija - Več sto zaposlenih pri ameriškem spletnem trgovcu Amazon v Nemčiji je danes zapustilo delovna mesta in s stavko pozvalo k izboljšanju plač in delovnih pogojev. Trdijo tudi, da podjetje ne priznava tveganja, ki so mu izpostavljeni v obdobju epidemije covida-19, poroča francoska tiskovna agencija AFP.