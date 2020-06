V Srbiji s koronavirusom okuženih še 242 oseb

Beograd, 29. junija - V Srbiji so v zadnjem dnevu potrdili 242 okužb z novim koronavirusom, zaradi covida-19 pa so umrle štiri osebe. Zaradi slabšanja epidemioloških razmer so v Beogradu spet obvezne maske na vozilih javnega prometa in v zaprtih javnih prostorih, kar velja tudi za lokale in trgovine.