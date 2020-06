Med prejemniki evropske donacije tudi Mestni muzej Idrija

Idrija, 29. junija - Mestni muzej Idrija je z zgodbo Partizanska bolnica Franja - skriti dragulj Evrope med prejemniki donacije v sklopu razpisa Sveta Evrope in Evropske komisije Zgodbe Dnevov evropske kulturne dediščine. Donacije v višini 10.000 evrov so v muzeju zelo veseli, saj so v pripravo projekta vložili izredno veliko truda, piše v sporočilu za javnost.