V UKC Maribor nov angiografski aparat

Maribor, 29. junija - Na radiološkem oddelku Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor so danes prejeli novi biplan angiografski aparat za potrebe nevroradiologije in intervencijske radiologije. Nakup in namestitev aparata v skupni vrednosti 1,8 milijona evrov je financiralo ministrstvo za zdravje, so sporočili iz kliničnega centra.