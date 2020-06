V Indiji bolnišnica za obolele s covidom-19 z 10.000 posteljami iz kartona

New Delhi, 29. junija - Indiji naj bi v boju z epidemijo novega koronavirusa ter hitro rastočim številom okuženih in obolelih za covidom-19 pomagala nova bolnišnica z 10.000 posteljami, narejenimi iz kartona. Postelje so namestili v neuporabljenem poslopju neke verske sekte v New Delhiju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.