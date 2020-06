Gostilna Druga violina praznuje osmi rojstni dan

Ljubljana, 29. junija - V gostilni Druga violina v Ljubljani, ki v družbeno življenje in delovno okolje vključuje osebe s posebnimi potrebami, so danes uspešnih osem let delovanja proslavili s programom, ki je bil zaradi ukrepov proti širjenju okužb z novim koronavirusom sicer krajši. Varovanci so prikazali gostinske dejavnosti, manjkali niso niti glasbeni nastopi.