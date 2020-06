Na Češkem največ novih okužb z novim koronavirusom od začetka aprila

Praga, 29. junija - Na Češkem so v nedeljo zabeležili največ novih okužb z novim koronavirusom po 3. aprilu, ko je bila epidemija covida-19 na vrhuncu. Kot so namreč sporočili, so v minulih 24 urah potrdili kar 305 novih primerov okužbe, dan pred tem pa 260. A češki minister za zdravje Adam Vojtech ocenjuje, da ne gre za drugi val.