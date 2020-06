Odbor SE: Slovenija krši pravico do enakega plačila ne glede na spol

Strasbourg, 29. junija - Odbor Sveta Evrope (SE) za socialne pravice 14 od 15 držav, ki so sprejele postopek kolektivnih pritožb po evropski socialni listini, očita kršitve pravic do enakega plačila in enakih možnosti na delovnem mestu brez razlikovanja po spolu. Med kršiteljicami je tudi Slovenija, kjer so se razlike v plačilu med spoloma bistveno povečale.