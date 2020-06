Z akustičnim kitarskim nastopom se začenja Mala terasa sredi Ljubljane

Ljubljana, 30. junija - V Klubu Cankarjevega doma (CD) se bo drevi z akustičnim kitarskim nastopom Tea Collorija in Maria Babojelića začel cikel poletnih julijskih večerov z naslovom Mala terasa sredi Ljubljane. Organizatorji vsak torek, sredo in četrtek od 30. junija do 23. julija ob 21. uri napovedujejo "glasbo, gledališče, kabaret in vse vmes".