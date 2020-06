Novi primeri okužb na Ravnah na Koroškem povezani s primerom dan prej

Ravne na Koroškem, 29. junija - Trije primeri okužb z novim koronavirusom, ki so jih v nedeljo potrdili na območju občine Ravne na Koroškem, so povezani s potrjenim primerom dan prej, so za STA pojasnili na ravenski območni enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Doslej so podali en predlog za karanteno, preverjanje kontaktov pa poteka.