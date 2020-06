Zdravnik Uefe: Jeseni bržčas brez navijačev na mednarodnih tekmah

München, 29. junija - Vodja medicinske komisije Evropske nogometne zveze (Uefe) Tim Meyer je v intervjuju za nemško tiskovno agencijo dpa povedal, da bodo jesenske tekme v ligi narodov in prijateljske reprezentančne tekme najverjetneje brez navijačev. To naj bi veljalo tudi v primeru, če bi bilo v posameznih državah kljub epidemiji novega kroronavirusa to dovoljeno.