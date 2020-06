Galerija DobraVaga 4. obletnico obeležuje s skupinsko razstavo

Ljubljana, 30. junija - Galerija DobraVaga ob 4. obletnici delovanja drevi pripravlja odprtje skupinske razstave Pozicije v (o)risu. Pri galeriji so skupaj s kolektivom Riso Paradiso k sodelovanju povabili 15 v Sloveniji delujočih umetnic in umetnikov, da orišejo in v tehniki riso print zabeležijo eno ali več izhodišč, vezanih na izraz pozicija.