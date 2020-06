Osmo/za bo gostil medijsko-arheološko postavitev 3615 LOVE o telematski umetnosti

Ljubljana, 29. junija - V javnem prostoru razvojnih umetnosti in kultur 21. stoletja Osmo/za bo ob 19. uri odprtje medijsko-arheološke postavitve skupine Pamal iz Francije z naslovom 3615 LOVE. Razstava predstavlja dela iz 80. let minulega stoletja, ki jih kombinira z nedavnimi tehnološkimi dosežki in pokaže, da tehnološki medij nikoli zares ne umre.