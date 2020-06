Kampanja Mi smo #odprti za kulturo za osveščanje o pomenu kulture

Ljubljana, 29. junija - Producentke in producenti v kulturi iz nevladnih organizacij, ljubiteljske kulture, javnih zavodov, festivalov in strokovnih združenj iz vse Slovenije se združujejo v kampanjo Mi smo #odprti za kulturo. Z njo želijo preko niza dogodkov in komunikacijskih akcij poudariti pomen kulture in umetnosti ter izboljšati njeno podobo v javnosti.