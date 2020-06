Ljubljana, 29. junija - Slovesen podpis izjave parlamentov Nemčije, Portugalske in Slovenije o parlamentarni dimenziji predsedujočega tria Svetu Evropske unije od 1. julija 2020 do 31. decembra 2021 bo danes ob 16. uri v mali dvorani DZ, na Tomšičevi 5. Dogodek bo zaprt za medije, so sporočili iz DZ.