Ljubljana, 30. junija - Z julijem bodo javni uslužbenci znova upravičeni do izplačila redne delovne uspešnosti v skladu z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in kolektivno pogodbo za javni sektor, saj se izteka ukrep, ki je to omejeval. Po veljavnih določbah bodo za redno delovno uspešnost namenili dva odstotka sredstev za osnovne plače v drugi polovici leta.