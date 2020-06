Več mrtvih v napadu na poslopje borze v Karačiju

Karači, 29. junija - V največjem pakistanskem mestu Karači na jugu države je danes več oboroženih moških vdrlo v borzo, potem ko so na vhodu v poslopje izvedli napad z granato. Pri tem naj bi ubili najmanj dve osebi in jih več ranili. Policija je sporočila, da so ubili vse štiri napadalce.