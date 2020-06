Real Madrid izkoristil nov spodrsljaj Barcelone

Barcelona, 29. junija - Nogometaši madridskega Reala so izkoristili nov spodrsljaj doslej vodilne Barcelone, ki je že v soboto le remizirala s Celto (2:2), in prevzeli prvo mesto na lestvici španskega nogometnega prvenstva. Real je sinoči gostoval v Kataloniji pri zadnjeuvrščeni ekipi la lige Espanyolu in zmagal z 1:0 po zadetku Carlosa Casemira v 44. minuti.