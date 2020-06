Na Stelviu preplah zaradi okuženega trenerja

Bormio, 28. junija - Iz Italije poročajo o novem primeru okuženega z novim koronavirusom v italijanskem športu. Z virusom sars-cov-2 se je okužil trener za slalom v italijanski ženski reprezentanci v alpskem smučanju. Članice reprezentance, med njimi so tudi Sofia Goggia, Federica Brignone in Marta Bassino, so zato morale začasno prekiniti priprave na ledeniku Stelviu.