Berlinčani po dvanajstih letih znova prvaki Nemčije

München, 28. junija - Košarkarji Albe iz Berlina so po dvanajstih letih znova osvojili nemško prvenstvo. Na letošnjem zaključnem turnirju v Münchnu so v velikem finalu dvakrat premagali tekmece iz Ludwigsburga. Na petkovi tekmi so slavili z 88:65, da današnji drugi tekmi pa s 75:74. Za berlinsko ekipo je to skupna deveta zmaga v nemškem prvenstvu.