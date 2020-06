Pogačar na Pokljuki v tesnem obračunu ugnal Rogliča

Pokljuka, 28. junija - Kolesarski as Tadej Pogačar je s časom 31:10 presenetljivo osvojil naslov državnega prvaka v vožnji na čas. Za devet sekund je na 15,7 kilometra dolgi gorski trasi na Pokljuko ugnal favoriziranega Primoža Rogliča. Tretji je bil Jan Polanc z zaostankom minute in 47 sekund. Med ženskami je slavila Urška Žigart pred Blažo Pintarič in Urško Bravec.