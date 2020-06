V Indiji potrdili skoraj 20.000 novih okužb s koronavirusom

New Delhi, 28. junija - V Indiji so danes potrdili rekordnih 19.906 okužb z novim koronavirusom, saj je več zveznih držav v prizadevanjih za zajezitev virusa okrepilo testiranje. V državi so do zdaj potrdili 528.859 primerov okužb, bolezen covid-19 je zahtevala 16.095 življenj. Indija je za ZDA, Brazilijo in Rusijo četrta najbolj prizadeta država v pandemiji covida-19.