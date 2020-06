Davor Janžič selektor članske balinarske reprezentance

Ljubljana, 28. junija - Izvršni odbor balinarske zveze Slovenije je izbral selektorja slovenske članske reprezentance. To nalogo so za naslednji dve leti zaupali Davorju Janžiču, ki je dobil popolno podporo. Drugi kandidat, ki ga je predložila tekmovalna komisija, je bil Bojan Berčič. Tri dodatne kandidate je komisija izločila, čeprav so izpolnjevali razpisne pogoje.