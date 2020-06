V klubu Cruz Azul 22 pozitivnih primerov na novi koronavirus

Ciudad de Mexico, 28. junija - V mehiškem nogometnem klubu Cruz Azul so zabeležili 22 pozitivnih primerov na novi koronavirus, vsi so bili asimptomatski. Od tega so osem primerov zabeležili v moški profesionalni ekipi in 14 v ženski ekipi, je v soboto objavila mehiška liga, liga MX, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.