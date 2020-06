Merklova zaradi koronavirusa svari Nemce pred nepremišljenim ravnanjem

Berlin, 27. junija - Nemška kanclerka Angela Merkel je danes posvarila državljane pred nepremišljenim ravnanjem in jih opozorila, naj ne ignorirajo nevarnosti, ki jo še vedno predstavlja novi koronavirus. Pandemije ni konec in razmere v državi ostajajo resne, je podarila. V Nemčiji so v zadnjih 24 urah potrdili 687 primerov okužb. Umrlo je šest bolnikov s covidom-19.