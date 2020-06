Na donatorski konferenci dodatnih 6,15 milijarde evrov za cepivo proti koronavirusu

Bruselj, 27. junija - Na virtualni donatorski konferenci, ki je danes potekala v organizaciji Evropske komisije in mednarodne organizacije Global Citizen, so zbrali dodatnih 6,15 milijarde evrov za pomoč pri razvoju in zagotavljanju enakovrednega dostopa do cepiva proti novemu koronavirusu, je ob koncu konference sporočila predsednica komisije Ursula von der Leyen.