V Srbiji med 227 na novo okuženimi tudi obrambni minister in predsednica parlamenta

Beograd, 27. junija - V Srbiji so od petka do danes ob 5933 testiranjih potrdili 227 novih okužb z novim koronavirusom. Umrla sta dva bolnika s covidom-19, skupaj doslej 257, v oskrbi z ventilatorji pa je 32 oseb. Okužbo z novim koronavirusom so potrdili tudi pri obrambnem ministru Aleksandru Vulinu in predsednici parlamenta Maji Gojković, poročajo srbski mediji.