Na Hrvaškem potrdili najmanj 75 novih okužb s koronavirusom

Zagreb, 27. junija - Na Hrvaškem so danes po neuradnih informacijah potrdili vsaj 75 novih okužb s koronavirusom, poroča portal regionalne televizije N1. Od tega so jih največ, 39, potrdili v Zagrebu, 29 pa v osiješko-baranjski županiji. Še en primer so v zadnjem dnevu potrdil tudi v Istri, po poročanju Novega lista pa so dve okužbi potrdili tudi na otoku Krk.