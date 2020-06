V petek nove okužbe v devetih občinah po državi

Ljubljana, 27. junija - V petek so nove primere okužb z novim koronavirusom potrdili v različnih koncih države, po dve v Straži, Kopru, Pivki in Ljubljani, po eno pa v Kočevju, Sežani, Hrastniku, Medvodah in Velenju, okužen je tudi tuji državljan. Po deset ali več primerov okužbe so doslej potrdili v 26 občinah.