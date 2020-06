Pred začetkom F1 v Avstriji opravili že več kot 600 testiranj

Spielberg, 27. junija - Organizatorji uvodne dirke letošnjega svetovnega prvenstva F1 v avstrijskem Spielbergu, ta bo 5. julija, so med turističnimi delavci opravili že več kot 600 testov na novi koronavirus in vmes ni bilo nobenega pozitivnega. To je za avstrijsko tiskovno agencijo Apa dejal Manuel Macher, direktor turističnega združenja v Spielbergu.