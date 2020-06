V Indiji več kot pol milijona okuženih z novim koronavirusom

New Delhi, 27. junija - V Indiji so v zadnjem dnevu potrdili več kot 18.000 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, število vseh okuženih pa je tako preseglo pol milijona, so danes potrdile tamkajšnje zdravstvene oblasti. Število okuženih v Indiji bi se po napovedih epidemiologov do konca julija lahko povzpelo na milijon, poroča francoska tiskovna agencija AFP.