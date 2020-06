V nesreči avtomobila in avtobusa v Ljubljani trije huje poškodovani

Ljubljana, 27. junija - V petek zvečer sta na Litijski cesti v Ljubljani trčila avtomobil in avtobus. Voznik osebnega vozila je pri zavijanju v križišču izsili prednost vozniku avtobusa, nato ga je po trku odbilo v drog semaforja. V nesreči sta se oba voznika lažje poškodovala, trije sopotniki v osebnem vozilu pa so huje poškodovani, so sporočili iz policije.