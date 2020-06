Naraščanje okužb s koronavirusom potopilo indekse Wall Streeta

New York, 27. junija - Naraščanje števila okužb s koronavirusom po jugu in zahodu ZDA je v minulem tednu potopilo osrednje borzne indekse Wall Streeta, ki so skozi teden nihali, vendar pa v petek po potrditvi največjega dnevnega števila okužb v ZDA in ponovnem uvajanju ukrepov proti pandemiji v Teksasu in drugje, doživeli globoke padce.