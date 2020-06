Brglezu vdrli v račun na Facebooku in ga izbrisali

Ljubljana, 26. junija - Evropskemu poslancu Milanu Brglezu so v četrtek vdrli v račun na družbenem omrežju Facebook in ga po odvzemu administratorskih pravic izbrisali. Brglez je to pospremil s besedami, da nekomu njegova stališča in način, na katerega komunicira, niso všeč. Poskus napada na Facebooku je doživela tudi evropska poslanka in predsedujoča SD Tanja Fajon.