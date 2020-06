Newyorške borze končale s precejšnjimi padci

New York, 26. junija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Potopili so se predvsem ob naraščanju števila okužb z novim koronavirusom, ki so ameriške zvezne države spodbudile k uvedbi novih omejitev in ogrozile okrevanje gospodarstva. Največji padec je zabeležil industrijski indeks Dow Jones, ki je izgubil 2,8 odstotka.