Policija v znamenju aktualnih izzivov obeležuje svoj dan

Ljubljana, 27. junija - Policija danes obeležuje svoj dan, ki ohranja spomin na 27. junij 1991, ko so se policisti med vojno za slovensko osamosvojitev na mejnem prehodu Holmec spopadli z JLA. Praznik, ki so ga z akademijo in podelitvijo priznanj obeležili v petek, zaznamujejo aktualni izzivi, kot je koronavirus, petkovi protesti in nezakoniti prehodi meje.