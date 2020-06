Protestniki tokrat tudi proti ograjam, Prešernu simbolično nadeli okove

Ljubljana/Maribor, 26. junija - Zdaj že tradicionalni petkovi protivladni protesti so danes v prestolnici napolnili Prešernov trg, Trg republike pa je, četudi tokrat neograjen, zvečer sameval. Protestniki so v protest proti ograjam, s katerimi po njihovem mnenju policija omejuje njihovo pravico do zbiranja, med drugim Prešernu simbolično nadeli okove.