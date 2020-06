Putin in Macron pozvala k prekinitvi ognja v Libiji

Pariz/Moskva, 26. junija - Ruski predsednik Vladimir Putin in francoski predsednik Emmanuel Macron sta danes pozvala k takojšnji prekinitvi ognja v Libiji in ponovni vzpostavitvi pogovorov med različnimi stranmi v tej državi, so sporočili iz Kremlja po njunem videokonferenčnem srečanju. Govorila sta tudi o Siriji, pandemiji covida-19, terorizmu in rusko-francoskih odnosih.