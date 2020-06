Policija podelila priznanja zaslužnim in požrtvovalnim posameznikom

Ljubljana, 26. junija - Na današnji policijski akademiji v Tacnu so spomnili na vlogo policije pri nastanku slovenske države in poudarili pomen poslanstva policije, predvsem skrbi za varnost ljudi. Podelili pa so tudi priznanja posameznikom znotraj policijskih vrst in medalje policije za hrabrost in požrtvovalnost, ki jih je prejelo tudi 22 državljanov.