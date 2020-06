Na Koroškem v podjetjih plače pod, pri podjetnikih pa nad slovenskim povprečjem

Dravograd, 28. junija - Nadpovprečno izvozno usmerjeno koroško gospodarstvo je lani, gledano v celoti, uspešno poslovalo in ustvarilo 74 milijonov evrov neto čistega dobička. Podjetja in podjetniki so imeli glede na leto prej več zaposlenih, ti so imeli boljše bruto plače kot leto prej. A so plače v podjetjih še naprej pod, pri podjetnikih pa so nad slovenskim povprečjem.