Donatorska konferenca s koncertom za cepivo proti koronavirusu

Bruselj, 27. junija - Na virtualni donatorski konferenci s koncertom svetovnih zvezdnikov, vključno s pevko Shakiro in skupino Coldplay, bo mednarodna skupnost danes poskušala zbrati še več sredstev za razvoj in distribucijo cepiva proti koronavirusu. Z donatorskim maratonom so do konca maja zbrali 9,8 milijarde evrov.