Ljubljanska borza v skrajšanem tednu optimistično

Ljubljana, 26. junija - Tečaji vrednostnih papirjev na Ljubljanski borzi so se ta teden nekoliko zvišali. Optimizem med vlagatelji je vladal predvsem v začetku tedna, v sredo, dan pred državnim praznikom, pa so se tečaji obrnili navzdol. Negativna gibanja so se nadaljevala tudi zadnji dan skrajšanega tedna. Obseg trgovanja se je z začetkom počitnic občutno zmanjšal.