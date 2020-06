Na Hrvaškem od četrtka 56 novookuženih z novim koronavirusom

Ljubljana, 26. junija - Hrvaški štab civilne zaščite je danes potrdil, da so od četrtka od 14. ure zabeležili še 56 okužb z novim koronavirusom. Največ novih primerov je bilo na območju Zagreba, kjer so zabeležili polovico novih okužb. Med okuženimi je tudi bivši teniški igralec in trener Goran Ivanišević, ki je bil direktor teniškega turnirja Adria tour.