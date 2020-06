Ana Desetnica se podaja na pot v dveh delih

Ljubljana/Kamnik, 27. junija - S premierno uprizoritvijo ekološke predstave Zadnji ulov se bo danes začel 23. mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica pod sloganom Okvir poletja. Festival bo letos potekal v dveh delih. Poleg prvega, ki ga bo uvedla predstava v Kamniku in bo potekal do 4. julija, je v načrtu še festivalsko dogajanje med 17. do 20. septembrom.