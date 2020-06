Nemška podjetja kažejo znake okrevanja

Wiesbaden/München, 26. junija - Okrevanje nemških podjetij po pandemiji že poteka, kažejo danes objavljeni podatki državnega statističnega urada Destatis in münchenskega inštituta za gospodarske raziskave Ifo. Prihodki podjetij iz nefinančnega sektorja so se maja v primerjavi z aprilom povečali za 3,3 odstotka, izboljšale so se tudi zaposlitvene namere podjetij.