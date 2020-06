Sanacija visokomorskih nasipov v Strunjanskih solinah poteka po načrtu

Strunjan, 27. junija - Sanacija visokomorskih nasipov v Strunjanskih solinah, ki so se začela spomladi, napredujejo v skladu s terminskim planom in bodo predvidoma zaključena do konca novembra, zagotavljajo na direkciji za vode. Ocenjena vrednost del znaša 1,2 milijona evrov, odstopanj oz. podražitev pa do zdaj ni. Sprehajalce za čas trajanja del prosijo za razumevanje.