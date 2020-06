Dars tudi letos poleti v prenovo več avtocestnih odsekov

Ljubljana, 28. junija - Dars za letošnje poletje načrtuje več obnovitvenih del na različnih odsekih avtocest in hitrih cest. Predvidoma 6. julija namerava začeti prenavljati pomursko avtocesto med Vučjo vasjo in Turniščem, avgusta se namerava lotiti vipavske hitre ceste med Selom in Vogrskim, poleti pa med drugim načrtuje tudi preplastitev dela gorenjske avtoceste.